İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Utanç Vesikası'

İletişim Başkanı Duran'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Utanç Vesikası'
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki iddialarını 'siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır iftira' olarak nitelendirdi. Duran, Erdoğan'ın soykırımcı olarak tanımladığı Netanyahu ile dost olarak gösterilmesini 'utanç vesikası' olarak değerlendirdi ve Türkiye'nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla 'dost' olarak nitelendirmek, CHP'nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak dile getirdiği mesnetsiz iddialar, siyasi sorumlulukla bağdaşmayan ağır bir iftiradır. Gerçekler ortadayken, iftira üzerinden algı üretmeye çalışan bu çirkin yaklaşımı reddediyorum, kınıyorum. Milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, hakkında tutuklama talebi bulunan bir soykırımcıyla 'dost' olarak nitelendirmek, CHP'nin kendi seçmenini dahi sukutuhayale uğratacak bir utanç vesikasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Gazze'yi, Filistin'in haklı mücadelesini her platformda kararlılıkla savunmuş, soykırım şebekesi Netanyahu ve hükümetine karşı en sert tepkiyi vermiş bir liderdir. Türkiye, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya; adaleti ve hakkaniyeti savunmaya kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
