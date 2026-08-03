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İletişim Başkanı'ndan Erdoğan eleştirilerine yanıt

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İletişim Başkanı Duran: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği demokratik bir lider olmasına rağmen otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak;

İletişim Başkanı Duran: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği demokratik bir lider olmasına rağmen otoriter rejimlerle ya da diktatörlüklerle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak; siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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