İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirecektir.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'la İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirecektir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı