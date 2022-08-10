Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"na katıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"na katıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"na katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"na katıldı ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"na katıldı. İhlas Haber Ajansı / Politika Fahrettin Altun Politika Güncel Haberler

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