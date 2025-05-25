İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz...

İletişim Başkanı Altun: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz...
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İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'i kabul edeceklerdir.

İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'i kabul edeceklerdir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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