İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz...
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'i kabul edeceklerdir.
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'i kabul edeceklerdir. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika