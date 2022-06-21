İHA ve SİHA'lara bir destek de BBP'li Sarı'dan geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHA ve SİHA'lara bir destek de BBP'li Sarı'dan geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
İHA ve SİHA'lara bir destek de BBP'li Sarı'dan geldi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Selçuk Bayraktar'la ilgili attığı tweet'e bir tepki de BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı'dan geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Selçuk Bayraktar'la ilgili attığı tweet'e bir tepki de BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tarık Sarı'dan geldi.

"Sözde savaş suçu işleyen SİHA üretimini durduracakmış" diyen Sarı, "Türkiye'nin ilk milli İHA ve SİHA'larını üreten ve milli teknoloji yatırımları ile gurur kaynağımız olan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a karşı yapılan tavrı anlamış değiliz. Milli hamlelerden ve kalkınmadan ne kadar rahatsız olduğunu bu tweet ile bir kez daha anlamış olduk. Bizler bu ülkenin milli ve vatansever evlatları olarak Selçuk Bayraktar'a sahip ve destek çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkede güzel yapılan ve geleceğe yön verecek tüm hizmetlerin karşısında olanlar iyi bilsin ki 2023'teki seçim Cumhur ittifakının zaferi ile taçlanacaktır. Bizler var olduğumuz sürece bu bayrak dalgalanacak, SİHA ve İHA'larımız düşmana korku, dosta güven salmaya devam edecektir. Tanrıkulu gibiler olsa da olmasa da büyük ve güçlü Türkiye'nin temelleri atılmaya devam ediyor" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Büyük Birlik Partisi İhlas Haber Ajansı Selçuk Bayraktar SİHA Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title