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Iğdır Valisi Taşolar, yeni Başsavcı Onur Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Iğdır Valisi Taşolar, yeni Başsavcı Onur Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, HSK'nın 1697 sayılı kararı kapsamında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Onur Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Taşolar, Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Onur Yılmaz'ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni başlayan Onur Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. HSK'nın 1697 sayılı kararı kapsamında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Yılmaz, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Vali Taşolar, Başsavcı Onur Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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