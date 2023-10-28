Iğdır'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlamaları Kortej Yürüyüşü

Iğdır'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü, vatandaşların Türk bayraklarıyla 3 kilometrelik bir yol kat etmesiyle gerçekleşti. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı ve etkinlik havai fişek gösterileriyle sona erdi.

IĞDIR'da Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü, saat 19.23'te başladı. 100 metre uzunluğunda 12 adet Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, 3 kilometrelik yolu 'Vatan sana canım feda', 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganıyla tamamladı.

Iğdır Valiliği tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 'Yüzüncü Yıl Bayrak Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlendi. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarında toplanan binlerce vatandaş, saat 19.23'te bando eşliğinde yürüyüşe başladı. Vatandaşlar, 100 metre uzunluğundaki 12 adet Türk bayrağı ile yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Millet Bahçesinde sona eren etkinliğe, Iğdır Valisi Ercan Turan, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, protokol üyeleri de katıldı.

Yürüyüşe katılanlar 'Vatan sana canım feda', 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganları attı.

Iğdır'da geceyi, etkinlikler çerçevesinde atılan havai fişekler aydınlattı.