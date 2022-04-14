İdris Naim Şahin cephesinden 'Babacan ve Davutoğlu'ndan sonra parti kuruyor' iddiasına cevap

Ali Babacan'ın DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin ardından eski bir AK Partili olan İdris Naim Şahin'in de kendi partisini kuracağı iddia edildi. ODA TV'nin haberine göre Şahin'in kurmayı planladığı partinin ikinci adamının eski DYP ve AK Parti Milletvekili Saffet Kaya olduğu ve partinin toplantı ve özel görüşmelerinin Kaya'nın ofisinde yapıldığı iddia edilmişti.

KAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Eski Milletvekili Saffet Kaya, yeni parti iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Kaya, Şahin'in rahatsızlığı nedeniyle kızının düğününe katılamadığını ve ofisindeki ziyaretin, düğün tebriki olduğunu dile getirdi.

AK Parti Eski Milletvekili Saffet Kaya

"BU BİR İTİBAR SUİKASTIDIR"

Kaya'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde: "Rahatsızlığı sebebiyle yakın zamanda yapmış olduğumuz kızımın düğün törenine katılamadığından ötürü beni ofisimde ziyaret etmek suretiyle tebriklerini iletmeye teşrif eden eski içişleri bakanımız değerli dostum İdris Naim Şahin'in nezaket ziyaretini bu şekilde kurgu bir haber yapmak suretiyle amacından farklı bir şekilde kamuoyuna takdim eden Oda TV haberinin kesinlikle büyük bir yalandan ibaret olduğu, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen bu ziyaretin bu şekilde anlamlandırılmış olmasının hiçbir gerçekliği yoktur.Tamamen asılsızdır, yalan haberdir ve bir itibar suikastıdır.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Bu maksatlı ve yalan haberi yayınlayanlar ve yazanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımdan ivedilikle başlatılacaktır. Daha öncede bu ve buna benzer yalan haberleri yapmak suretiyle kamuoyunu yanlış bilgilendirenler hakkında yeni bir dava sürecini başlatıyorum kamuoyuna saygıyla bildiririm."

İşte Şahin'in o paylaşımı:

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