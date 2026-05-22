Haberler

İcra heyeti görevlendirmeyi tebliğ için Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi

İcra heyeti görevlendirmeyi tebliğ için Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyeti, CHP kurultayının iptali ve Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararını Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti.

Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyeti, istinaf kararını tebliğ etmek üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. İcra heyetinde yer alan Avukat Onur Üregen, "Genel başkanımıza görevlendirmeyi tebliğe geldik" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı 'mutlak butlan' gerekçesiyle iptal edip, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin görevi devralmasına karar vermişti. CHP, istinaftan çıkan mutlak butlan kararının ardından parti lideri Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması hakkında mahkemeye itiraz dilekçesi sunmuştu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Genel Merkezi'nin karara itirazını reddetti. Bu çerçevede Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyeti, istinaf kararını tebliğ etmek üzere ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine geldi. Ofise gelen icra heyetinde yer alan Lütfü Savaş'ın avukatı Onur Üregen, "Genel başkanımıza görevlendirmeyi tebliğe geldik. Çıkınca ayrıntılı açıklama yapılacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum

Başkent'te tansiyon yüksek! Özel saat verip vatandaşlara çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutfağında kettle kullananlar dikkat! Uzmanlar açık açık uyardı

Mutfağında kettle kullananları bekleyen tehlike

Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu

Yönetim listesi belli oldu!

Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı

Kapatılan üniversitenin kapısına kilit vuruldu! Öğrenciler ayaklandı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı