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İçişleri Bakanlığı'ndan 17 Ağustos Anma Mesajı: 'Unutmadık'

İçişleri Bakanlığı'ndan 17 Ağustos Anma Mesajı: 'Unutmadık'
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İçişleri Bakanlığı, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde sosyal medya hesabından anma paylaşımı yaptı. 'Unutmadık' notuyla yapılan paylaşımda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anılırken, afetlere karşı daha hazırlıklı, bilinçli ve güçlü bir Türkiye için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Mesajda, ülkeye ve millete bir daha böyle büyük felaketler yaşatılmaması temennisinde bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Ağustos Marmara Depremi'ni anma paylaşımı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 'unutmadık' notuyla yapılan paylaşımda, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin, acısının 27 yıl önce olduğu gibi, bugün de yüreklerde olduğunu kaydetti. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu büyük acıyı unutmadan; yaşananlardan ders çıkaran, afetlere karşı daha hazırlıklı, daha bilinçli ve daha güçlü Türkiye için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle büyük felaketler, böyle derin acılar yaşatmasın."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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