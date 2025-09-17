Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ANFİDAP Heyetini Kabul Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ANFİDAP Heyetini Kabul Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) heyetini kabul ederek, Filistin davasına destek verdiklerini ve zülme karşı duracaklarını vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) heyetini bakanlıkta kabul etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ANFİDAP'tan Serkan Güçlü, İsmail Mansur Özdemir, Hacı Bayram Şahin, Eyüp Medet, Bekir Engül, Aziz Oğuzhan Karaman, Bilal Koca ve Ahmet Salih Güllü'yü kabul ettiğini belirterek, "11 Ekim 2023'te kurulan ANFİDAP; Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmayı, Filistin'in haklı davasını anlatmayı ve siyonizmin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel tehditlerine karşı mücadele etmeyi amaçlıyor. 'Büyük Gazze Yürüyüşü', 'Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü' ve 'Ankara'dan Gazze'ye' gibi birçok etkinliğe imza atan ANFİDAP, Filistin davasını gündemde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zulme karşı sesimizi yükseltmeye, haklı davalarında kardeşlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
