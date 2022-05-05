İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu - Haberler

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu

Haberler.com - Mesut Şahin - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde tartışmalara konu olan mülteci konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı canlı yayında vatandaşlık verilen Suriyelerin sayısını açıklayan Bakan Soylu, "2011 yılından itibaren 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu." dedi.

TGRT Haber ekranlarına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Son dönemde gündemden düşmeyen göç ve sığınmacılar konusuyla ilgili de konuşan Soylu,kaç Suriyeliye de Türk vatandaşlığı verildiğini açıkladı.

Sığınmacıların Türkiye'yi istila ettiğine yönelik söylemlere sert çıkan Bakan Soylu," Kim neyin istilasını yapacak ya biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı yapamadı. Belediye Başkanlarının terörist olarak işe aldıkları yapmaya çalıştı, yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi. Kendi sınırlarımızda bunu yaptırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kaç Suriyeli olduğuna dair konuşan Soylu, "Bu dezenformasyonlardan bıktık. İstanbul'da toplam şu anda 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'da diğer rakam ikametli ve yabancı, yani bunda öğrenciler de var, yabancı firmalarda çalışanlar da var. Bunda mülteci olarak uluslararası korumada gelenler var. İstanbul'u sığınmacıya kapattık. İstanbul'a kesinlikle yeni sığınmacı almıyoruz. İstanbul'da sığınmacı diye bir şey söz konusu değil. Biz İstanbul'da sığınmacı alımını çoktan kapattık. Fatih ve Esenyurt'ta ikamet alamazlar. Biz politikadan sonuç alıyoruz." dedi.

Türkiye'deki 3,7 milyon Suriyeli olduğuna dair iddiaları yalanlayan Soylu, "Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddiaları kesinlikle doğru değil. 120 bin Suriyeli pasifte. Bunu da bu rakamlara yansıtmadık. Son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine gönderdik. Gönüllü 500 bin, 641 bin kişi de denizlerden Avrupa'ya geçti. Toplam 5 yılda gidenlerin sayısı 1,5 milyon kişiyi geçti. 2011 yılından itibaren 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Bu kişilerin 113 bin 654'ünün reşit. 750 bin Suriyeli bebek Türkiye'de doğdu." şeklinde konuştu.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

Süleyman Soylu, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Onder Yildiz:

900.000 diye biliyordum ,700.000 gibi nerde acaba?

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Mutlu SÜTÇÜ:

Niye vatandaşlık verdiniz. Kime sordunuz. Bu ülkede yaşayan türkler suriyelilere vatandaşlık verilsin dediler mi? ne işi var bu Suriyelilerin türkiye'de. Geleceğimizi çaldınız kimi savunuyorsunuz siz

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Hops Dediks:

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