İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu

TGRT Haber ekranlarına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke gündemine yönelik açıklamalarda bulundu. Son dönemde gündemden düşmeyen göç ve sığınmacılar konusuyla ilgili de konuşan Soylu,kaç Suriyeliye de Türk vatandaşlığı verildiğini açıkladı.

İSTİLA SÖYLEMLERİNE SERT ÇIKTI

Sığınmacıların Türkiye'yi istila ettiğine yönelik söylemlere sert çıkan Bakan Soylu," Kim neyin istilasını yapacak ya biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı yapamadı. Belediye Başkanlarının terörist olarak işe aldıkları yapmaya çalıştı, yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi. Kendi sınırlarımızda bunu yaptırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KAÇ SURİYELİ VAR?

İstanbul'da kaç Suriyeli olduğuna dair konuşan Soylu, "Bu dezenformasyonlardan bıktık. İstanbul'da toplam şu anda 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'da diğer rakam ikametli ve yabancı, yani bunda öğrenciler de var, yabancı firmalarda çalışanlar da var. Bunda mülteci olarak uluslararası korumada gelenler var. İstanbul'u sığınmacıya kapattık. İstanbul'a kesinlikle yeni sığınmacı almıyoruz. İstanbul'da sığınmacı diye bir şey söz konusu değil. Biz İstanbul'da sığınmacı alımını çoktan kapattık. Fatih ve Esenyurt'ta ikamet alamazlar. Biz politikadan sonuç alıyoruz." dedi.

KAÇ SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ?

Türkiye'deki 3,7 milyon Suriyeli olduğuna dair iddiaları yalanlayan Soylu, "Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddiaları kesinlikle doğru değil. 120 bin Suriyeli pasifte. Bunu da bu rakamlara yansıtmadık. Son 5 yılda 323 bin kişiyi kendi ülkelerine gönderdik. Gönüllü 500 bin, 641 bin kişi de denizlerden Avrupa'ya geçti. Toplam 5 yılda gidenlerin sayısı 1,5 milyon kişiyi geçti. 2011 yılından itibaren 200 bin 950 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Bu kişilerin 113 bin 654'ünün reşit. 750 bin Suriyeli bebek Türkiye'de doğdu." şeklinde konuştu.