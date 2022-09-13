İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile telefonda görüştü
Politika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konularının değerlendirildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika