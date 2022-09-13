İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile telefonda görüştü Politika Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konularının değerlendirildiği bildirildi. Politika Kaynak: AA / Fırat Taşdemir Togo Cumhuriyeti Süleyman Soylu İtalya Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile telefonda görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.