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Bakan Çiftçi'den öğrencileri sınava yetiştiren polislere teşekkür

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye geç kalan öğrencileri sınav merkezlerine götüren polis ekiplerine teşekkür etti. Bakan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada tüm ekiplerin fedakarlıkla görev yaptığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) geç kalan öğrencileri sınav merkezlerine götüren polislere teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımız sadece güvenliği sağlamaz, ihtiyaç duyulan her an vatandaşının yanında olmayı da görev bilir. YKS'nin ilk gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve zamanla yarışan evlatlarımızın yardımına ekiplerimiz yetişti. Gençlerimizin sınav merkezlerine zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için tüm ekiplerimiz büyük bir hassasiyetle görev yaptı. Bu süreçte bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir fedakarlıkla görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, evlatlarımızın emeklerini zayi etmesin; gayretlerini başarıyla, hayallerini de hayırlı bir istikballe taçlandırsın" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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