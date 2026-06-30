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İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile bir araya geldi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede güvenlik iş birliği ve terörle mücadele konuları ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Çiftçi, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği ve koordinasyonunun güçlendirilmesi yolları ile ortak tehditlerle mücadelede deneyim paylaşımının artırılması gibi stratejik konular ele alındı. Görüşmede iki komşu ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeye çıkarılmasının önemine dikkat çekilirken, ortak güvenlik adımlarının ve terörle mücadelede deneyim aktarımının bölgedeki güvenlik ve istikrarın desteklenmesine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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