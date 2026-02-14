İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamasında net mesajlar verdi. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Çiftçi, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelenin süreceğini, suç örgütlerine nefes aldırmayacaklarını vurguladı.

"BİR VATANDAŞIMIZ HUZUR İÇİNDE UYUMUYORSA BEN DE UYUMAYACAĞIM"

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek.

"ÇETELERİN TEPESİNE ÇÖKÜLECEK"

Kumar ve yasa dışı bahis aile ocaklarını söndürüyorsa bu çetelerin tepesine çökülecek. Suç örgütleri ve şebekelere asla nefes aldırılmayacak. Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj affedilmeyecek. Düzensiz ve kaçak göçle ilgili kararlı adımlar atılacak. İnsan kaçakçılığı ve göç baronlarına operasyonlar artırılacak.

Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üzerine gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek.

"KURTULUŞ SAVAŞI YAPMIŞ MECLİS'E YAKIŞMAMAKTADIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edeceksiniz" emri rehber edinilerek, milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapılacak. Mecliste yapılan tavır ve ortaya koyulan eylem Kurtuluş Savaşı yapmış Meclis'e yakışmamaktadır."