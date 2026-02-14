Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek

İçişleri Bakanı Çiftçi: Kumar ve yasa dışı bahis çetelerinin üzerine çökülecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den birçok konuya ilişkin net mesajlar geldi. Bakan Çiftçi, "Kumar ve yasa dışı bahis aile ocaklarını söndürüyorsa bu çetelerin tepesine çökülecek. Suç örgütleri ve şebekelere asla nefes aldırılmayacak. Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj affedilmeyecek." dedi.

  • İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kumar ve yasa dışı bahis çetelerine karşı operasyonlar yapılacağını açıkladı.
  • Çiftçi, suç örgütleri ve şebekelere nefes aldırılmayacağını belirtti.
  • Düzensiz ve kaçak göçle mücadele için kararlı adımlar atılacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamasında net mesajlar verdi. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Çiftçi, kumar ve yasa dışı bahisle mücadelenin süreceğini, suç örgütlerine nefes aldırmayacaklarını vurguladı.

"BİR VATANDAŞIMIZ HUZUR İÇİNDE UYUMUYORSA BEN DE UYUMAYACAĞIM"

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu ülkede bir vatandaşımız huzur içinde uyumuyorsa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de uyumayacak. Bir anne baba çocuğu sokağa çıkarken endişe ediyorsa Mustafa Çiftçi de endişe edecek.

"ÇETELERİN TEPESİNE ÇÖKÜLECEK"

Kumar ve yasa dışı bahis aile ocaklarını söndürüyorsa bu çetelerin tepesine çökülecek. Suç örgütleri ve şebekelere asla nefes aldırılmayacak. Vatandaşın mal varlığına yönelik tehdit ve şantaj affedilmeyecek. Düzensiz ve kaçak göçle ilgili kararlı adımlar atılacak. İnsan kaçakçılığı ve göç baronlarına operasyonlar artırılacak.

Her türlü haksızlık ve adaletsizliğin üzerine gidilecek. Devletin gücü, güveni ve merhameti topluma hissettirilecek.

"KURTULUŞ SAVAŞI YAPMIŞ MECLİS'E YAKIŞMAMAKTADIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "24 saat kapımız açık olacak, millete efendilik yapmayacaksınız; millete hizmet edeceksiniz" emri rehber edinilerek, milletle siyaset anlayışı doğrultusunda görev yapılacak. Mecliste yapılan tavır ve ortaya koyulan eylem Kurtuluş Savaşı yapmış Meclis'e yakışmamaktadır."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü

Nefes kesen maç bitince ortalık karıştı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: O uygulama zorunlu olsun

Bu görüntüler tarih olabilir! MHP'den bakanlığa sürpriz çağrı
Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti

Sokak ortasında yakaladığı kadına dehşeti yaşattı