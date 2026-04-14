Bakan Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzadeh ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Habibullahzadeh ile bir araya geldi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Habibullahzadeh'in, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret ettiği, iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ve artan gerginliklerin de ele alındığı görüşmede tarafların barış, istikrar ve huzurun korunmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı