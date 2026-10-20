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İçişleri Bakanı Çiftçi, Brüksel'de Avrupa'da yaşayan Türklerle camide buluştu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki resmi temaslarının ardından Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Çiftçi, Fatih ve Hicret camilerini ziyaret edip esnafla görüştü, gençler ve çocuklarla buluştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika'daki temasları kapsamında Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye- Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Üçlü Bakanlar Toplantısı'nın ardından temaslarına devam ediyor. Bakan Çiftçi, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Brüksel'deki resmi temaslarımızın ardından, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. İkindi namazımızı Fatih Camii'nde eda ettik, cemaatimizle çay eşliğinde hasbihal ettik. Esnafımızı ziyaret ederek hemşehrilerimizin sohbetlerine ortak olduk. Ardından İslam Toplumu Milli Görüş Belçika İslam Federasyonu'na (BİF) bağlı Hicret Camii'ni ziyaret ettik. Gençlerimizle, çocuklarımızla buluştuk; Emirdağ kekiği çayımızı yudumlayarak memleket havasını Brüksel'de soluduk. Bir çocuğumuzun tebessümünde, bir büyüğümüzün duasında, bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik. Coğrafyalar ayrı olsa da muhabbetimiz bir, gönüllerimiz bir. Bizleri içtenlikle karşılayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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