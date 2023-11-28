İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Maldivler Cumhurbaşkanı Mohammed Muizzu ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Maldivler Cumhurbaşkanı Mohammed Muizzu ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. İki ülke arasındaki işbirliği faaliyetleri değerlendirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Maldivler Cumhurbaşkanı Mohammed Muizzu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik konularındaki iş birliği ele alındı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin, "Maldivler Cumhurbaşkanı Sayın Mohammed Muizzu ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldik. Başta güvenlik olmak üzere Bakanlığımızla yapılabilecek iş birliği faaliyetlerini değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanına ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.