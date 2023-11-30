İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelerek ülkeler arasındaki ilişkileri ve işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC İçişleri Bakanı Sayın Dursun Oğuz'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Sayın mevkidaşım ve kıymetli heyetiyle, ülkelerimiz arasındaki başta güvenlik ve göç yönetimi olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki ilişkileri ve işbirliği olanaklarını değerlendirdik." ifadesini kullandı.