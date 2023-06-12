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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari'de Esnaf Ziyareti Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari'de Esnaf Ziyareti Yaptı

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte Hakkari'ye ziyarette bulundu. Valilik ziyaretinin ardından kent merkezinde esnafı ziyaret eden Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet ederek çay içti.

HAKKARİ'DE DE ESNAF ZİYARETİ YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte geldiği Hakkari'de valiliği ziyaret etti. Vali İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Yerlikaya, daha sonra valilik makamına geçti. Şeref defterini imzalayan Yerlikaya, Vali Akbıyık ile bir süre görüşerek brifing aldı. Bakan Yerlikaya, valilik ziyareti sonrası kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Yerlikaya, vatandaşlarla aynı masada oturup sohbet ederek çay içti. Yerlikaya'nın, onuruna verilen yemeğin ardından kentten ayrılacağı belirtildi.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari Politika Haberler

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