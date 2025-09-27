İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan Başbakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile Tiflis'te bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan ziyaretimizde Başbakan Sayın Irakli Kobakhidze bizleri kabul ettiler. Malumunuz olduğu üzere; bölgedeki savaşlar, terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu gibi problemler bugün her zamankinden daha fazla sınır aşan bir nitelik kazanmıştır. Bu doğrultuda, suç ve suçluyla mücadelede kesin bir başarı ancak ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlanabilir. Sayın Başbakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.