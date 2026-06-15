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İçişleri Bakanı Çiftçi: "19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik"

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında bin 528 amir ve 17 bin 568 polis memuru olmak üzere toplam 19 bin 96 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan bin 528 amir ve 17 bin 568 polis memuru olmak üzere toplam 19 bin 96 emniyet personelinin görev yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında bin 528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik. Her biri milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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