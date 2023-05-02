İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin 67. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB), 67'nci Olağan Meclis Toplantısı'nı, Yenimahalle Belediye Başkanı ve İABB Başkanı Fethi Yaşar'ın başkanlığında yaptı.

Birliğe üye belediye başkanlarının katılımıyla Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda 7 maddelik gündem görüşülerek karara bağlanırken yeni üye katılımlarıyla birliğin üye belediye sayısı da 207'ye ulaştı.

İABB'nin her yıl güçlenerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Başkan Yaşar, "2014 yılında İABB'ye başkan olduğum zaman 37 üye belediyemiz vardı. Bugün, her partiden katılımcı belediyeler olmak üzere 207 üyemiz var. Bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nden sonra en büyük bölgesel birlik İç Anadolu Belediyeler Birliği'dir. Göreve geldiğimiz günden itibaren büyük belediyelerden aldık, çam sakızı çoban armağanı olarak küçük belediyelere katkı yaptık" dedi.

2022 maliyet yılı ve faaliyet raporunun görüşüldüğü sırada son 5 yılın hem belediyeler hem de birlikler açısından oldukça sıkıntılı geçtiğine de değinen Başkan Yaşar, şöyle devam etti:

"Önce pandemiyle ardından depremle mücadele ettik. Yüreklice söylüyorum ki eğer bu sıkıntılı süreçlerde, parti ayırmaksızın yerel yönetimler olmasaydı süreç çok daha zorlu olacaktı. Bu noktada devletin en büyük gücü biz yerel yönetimler olduk. Bu sebeple yerel yönetimler ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olur. Gelişmiş demokrasilerde kaynakların büyük bir bölümü yerel yönetimlere aktarılıyor. Bizde ise bütün partilerin programlarına bakın, hepsi 'Biz iktidara geldiğimizde yetkiyi genelden yerele vereceğiz, kaynaklarını artıracağız' diye yazarlar. Gelin görün ki iktidara geldiklerinde, olan yetkinin bir kısmını da genele kaydırırlar. Bunu artık aşmak zorundayız. Gerekli düzenlemeleri yapmak zorundayız."

Olağan Meclis Toplantısı'nda Denizli Honaz Belediyesi ile Edirne Kırcasalih Belediyesi'nin birliğe üyeliği kabul edilirken 68. Olağan Meclis Toplantısı'nın da ekim ayında Antalya'da yapılması kararlaştırıldı.