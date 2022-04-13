İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine yanıt: İmamoğlu 'Sen keyfine bak' dedi

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu İBB Sözcüsü Murat Ongun oldu. Sık sık verdiği demeçler ve yaptığı paylaşımlarla manşet olan Ongun, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"NEREDEN BİLEYİM KAR YAĞACAĞINI?"

Geçtiğimiz aylarda kar yağışının İstanbul'da hayatı olumsuz etkilediği saatlerde "Böyle zamanlar trol ordularının ekmek teknesidir. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" diye paylaşım yapan Ongun'un aslında İsveç'te tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Bu durum da vatandaşların büyük tepkisini çekmişti.

Kendisine yöneltilen "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine yanıt veren Murat Ongun, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU "BAK KEYFİNE" DEMİŞ

Ongun, kar yağışı sonrası gelen eleştirilerin ardından İstanbul'a dönmek istediğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediğini belirterek, "O da dedi ki 'Ne döneceksin Murat. Zaten herkes diyeceğini dedi. Sorun yok. Bak keyfine. Kafanı dinlendir ailenle güzel bir tatil yap' dedi. Ben de tatil bitince döndüm" dedi.