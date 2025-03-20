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İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında para sayma görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildi. Operasyon sonrası kaydedilen görüntülerde ekiplerin Nuhoğlu'nun iş yerinde buldukları paraları saydıkları anlar yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

İŞ YERİNDE 1.3 MİLYON EURO ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütlü suçlar soruşturması kapsamında şüpheliler arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 1.3 milyon dolar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonunun kilit isimlerinden Ali Nuhoğlu'nun ofisinde ele geçirilen dolarların ve para sayma makinasının görüntülerine ulaşıldı. 1 milyon 300 bin dolar paranın el konulduğu aramalar, soruşturmanın boyutunu ortaya koydu.

İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında para sayma görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

2019 da konkordato ilan etmiş,aynı yıl başka bir şirketi 50.000 lira sermaye ile kurmuş,belediyeden aldığı ihaleler sonucunda sermayeyi 50 milyona çıkarmış.Allah yürü kulum demiş.

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