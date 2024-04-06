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İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz

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AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomenlerinden Mert Armağan'ın YouTube kanalındaki canlı yayına Nevzat Kaya isimli kişinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri damga vurdu.

"YA BEN YA BAŞKA BİRİSİ ONU YAŞATMAZ"

İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı yapmayacaklarını ifade eden Kaya, "Dişe diş, kana kan. Vermeyiz hemşerim. 1820'ler, şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki, o itlerin, o şerefsizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suç. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" şeklinde konuştu.

ARMAĞAN ÖZÜR DİLEDİ

Yayın sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mert Armağan, "Bugün YouTube Kanalımıza Canlı Yayınımıza Konuk Olan Nevzat Kaya ne yazık ki birtakım kabul edilemez ifadelerde bulunmuştur. Amasız fakatsız, Ekrem İmamoğlu'nu kimse canı ile tehdit edemez. Demokrasinin gerektirdiği gibi seçimle gelen ancak seçimle gider. Kendisi ile ilişik kesilmiş olup tekrar bir yayın yapılmayacaktır. Canlı yayında bu tarz şeylerin önüne geçmek ne yazık ki mümkün olmamakla beraber yine yayın sahibi olarak bu yaşanandan dolayı başta Sayın İmamoğlu olmak üzere halkımızdan özür diliyorum. Bu tarz söylemler kime karşı olursa olsun asla kabul edilemez. Ayrıca yaşanan yakışıksız olaydan dolayı canlı yayını yayından kaldırıyorum" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (3)

Mldhat Caglar:

Atma recep senin gibilerini çok gördük kimin hangilerinin oylariyla seçilecegine Türkiye cumhuriyetinin Asil evlatlari karar verecektir

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Mehmet Karacabey:

Ziyaaaa..

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Levent Keleş:

Konuşamıyor bile. Sakin ol şampiyon

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