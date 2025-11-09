Haberler

Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin bozulması durumunda İsrail'e füze ve insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştireceklerini açıkladı.

  • Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını belirtti.
  • Husiler, 2023 Ekim ayından bu yana İsrail'e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı.
  • Husiler, Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin bozulması halinde İsrail'e saldırıları yeniden başlatacaklarını açıkladı.

Husilerin Genelkurmay Başkanı Yousif al-Madani, Gazze Şeridi'nde ateşkesin bozulması halinde İsrail'e saldırı tehdidinde bulundu.

"SALDIRIYA YENİDEN BAŞLARIZ"

Al-Madani, ateşkesin bozulması halinde İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarını yeniden başlatacaklarını açıklayarak, Hamas'a verdikleri sözün ve taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı.

2 YILDA YÜZLERCE FÜZE ATEŞLEDİLER

Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 2023 Ekim ayından bu yana İsrail'e yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracı fırlattı. Husiler, ayrıca Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemileri vurdu ve dördünü batırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı

Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Hiroşima'nın 10 katı
Galatasaray'dan Osimhen kararı: 150 milyon euroyu getiren onu alır

Galatasaray'dan tarihi karar: Bu rakamı getiren Osimhen'i alır
Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler

Ispanak sanıp yediler, ölümün eşiğine geldiler
1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç

1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı

Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Hiroşima'nın 10 katı
Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular

Mevlitte verilen yemeği yediler, hastanelik oldular
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray bu sezon ilk kez kaybetti

Selçuk İnan'dan Aslan'a çelme! Galatasaray ilk kez kaybetti
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız isim sakatlandı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.