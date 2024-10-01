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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bu vahşiler durdurulmazsa sıra Türkiye'ye gelecek

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bu vahşiler durdurulmazsa sıra Türkiye'ye gelecek
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İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatı sonrası Haberler.com özel yayınına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Biz başından beri söylüyoruz. Bu sadece Gazze ile sınırlı olmayacak. Bu vahşiler durdurulmazsa yarın Lübnan sonra Suriye belki Ürdün, Mısır, Irak ve eninde sonunda sıra Türkiye'ye gelecek. Çünkü adamların sapık bir ideolojileri var ve bunun doğrultusunda adım adım ilerliyorlar" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Zekeriya Yapıcıoğlu Türkiye Suriye Lübnan İsrail Mısır Ürdün Gazze Irak

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