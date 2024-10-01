HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Bu vahşiler durdurulmazsa sıra Türkiye'ye gelecek
İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatı sonrası Haberler.com özel yayınına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu "Biz başından beri söylüyoruz. Bu sadece Gazze ile sınırlı olmayacak. Bu vahşiler durdurulmazsa yarın Lübnan sonra Suriye belki Ürdün, Mısır, Irak ve eninde sonunda sıra Türkiye'ye gelecek. Çünkü adamların sapık bir ideolojileri var ve bunun doğrultusunda adım adım ilerliyorlar" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...