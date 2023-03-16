HÜDA PAR Genel Başkanı'na canlı yayında açıkça soruldu: Hizbullah'ın devamı mısınız?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na konuk olduğu programda "Hizbullah'ın devamı mısınız?" sorusu yöneltildi. Yapıcıoğlu bu soruya "Çok net söylüyorum. Biz Hizbullah'ın veya başka bir örgütün devamı veya mirasçısı değiliz" yanıtını verdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken ittifaklar da diğer partilerle diyaloğa geçerek tabanlarını genişletmek için çabalıyor. Son olarak HÜDA PAR ile AK Parti arasında yapılan görüşmede uzlaşma sağlandı.

Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayacağını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade etti. Bu açıklama sonrası özellikle sosyal medyada HÜDA PAR'ın Hizbullah'la bağlantılı olduğunu savunan bir kesim, sert eleştiriler yöneltti.

HÜDA PAR HİZBULLAH'IN DEVAMI MI?

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Yapıcıoğlu, konuk olduğu programda kendilerine yönelik eleştirilere cevap verdi. Hizbullah'ın veya başka bir örgütün devamı veya mirasçısı olmadıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, "Biz bölücü de değiliz, birilerinin heykelini dikme peşinde de değiliz. Bayrakla bir derdimiz yok. Bölünüp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bin yıldır İslam paydasında beraber yaşayan Türk ve Kürt'ün kardeşliğini savunuyoruz" dedi.

"1 MİLYONDAN FAZLA OY KAZANDIRACAĞIZ"

Açıklamasının devamında HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na 1 milyondan fazla oy kazandıracağını belirten Yapıcıoğlu, "Bir de bunun çarpan etkisini hesaplarsanız daha fazla oy kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.