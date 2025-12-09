HÜDA PAR'lı Ramanlı'dan Filistin için "ayağa kalkma" çağrısı

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, kamuoyuna Filistin için "ayağa kalkma" çağrısı yaptı.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürolarında yaşanan hırsızlıklar olaylarının, Türkiye'de adalet sistemini derinden sarsan bir güvenlik krizine işaret ettiğini söyledi.

Bu olayların titizlikle soruşturulması ve hırsızlık yapanlar başta olmak üzere tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Ramanlı, "Ayrıca adliyelerdeki bütün emanet ve delil koruma süreçleri yeniden yapılandırılmalı, gecikmeksizin güçlü ve işlevsel bir denetim mekanizması kurulmalıdır." dedi.

Serkan Ramanlı, zorunlu eğitim süresinin uzamasının öğretmenler ve öğrenciler üzerinde çeşitli sorunlara yol açtığını savundu.

Lise kademesinde zorunlu eğitimin yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Ramanlı, "Okula gitmek istemeyen öğrenciler, mesleki alanlarda yönlendirilerek eğitim ortamları daha verimli ve saygın hale getirilmelidir." diye konuştu.

Ramanlı, 10 Ekim'de sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini, bu süreçte 500'den fazla ihlalin kayıtlara geçtiğini belirtti.

Ateşkesin garantör ve arabulucu ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getiren Ramanlı, kamuoyuna çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun bu saldırıların durdurulmasındaki rolü bir kez daha kritik hale gelmiştir. Sivil toplumun, basının ve halkın tepkisi, hükümetlerin pozisyonlarını değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle kamuoyunun aktif olması, hükümetlere baskı yapması ve ihlallerin görünür kılınması, sürecin seyrini etkileyebilecek en önemli araçtır. Dünya kamuoyunu, hükümetlere baskı yapmaya, sessiz kalmamaya, sokakta, medyada, her platformda Filistin için ayağa kalkmaya çağırıyoruz."