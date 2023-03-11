HÜDA PAR, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, düzenlediği basın toplantısında 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nda yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "14 Mayıs'ta aramıza yeni katılacak dostlarımızla 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı olarak destan yazacağız" açıklamasından saatler sonra HÜDA PAR'dan bir açıklama yapıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi. Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Yapıcıoğlu, AK Parti'den bir heyetin önümüzdeki Pazartesi günü Ankara'da HÜDA PAR Genel Merkezine geleceğini ve bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında heyet, dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından konuşan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'na katılma taleplerini Erbakan'a ilettiklerini belirterek, "Sayın Genel Başkan ve arkadaşları bu konuda kendi değerlendirmelerini yapacaklar." dedi. Fatih Erbakan ise, "Cevabımızı kendilerine en kısa zamanda ileteceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023