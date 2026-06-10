HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı. Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı