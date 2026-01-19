CHP Genel Başkanı Özel, gazeteci Hrant Dink'i andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülmesinin 19'uncu yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkenin barışını ve kardeşliğini savunan Hrant Dink'i katledilişinin 19'uncu yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Tüm gerçekler ortaya çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar bu cinayeti unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.