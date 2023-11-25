Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yerli yapım savaş uçağı Tejas'la deneme uçuşu yaptı

? Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1980'lerde geliştirilmesine başlanan yerli yapım savaş uçağı Tejas'la deneme uçuşu yaptı.

Hindistan Başbakanı Modi, bugün 1980'lerde geliştirilmesine başlanan ve 2015 yılında hizmete alınan savaş uçağı Tejas'a binerek deneme uçuşu yaptı. Modi deneme uçuşu ile ilgili 'Tejas'la sortiyi başarıyla tamamladık. Bu deneyim inanılmaz derecede zenginleştiriciydi, ülkemizin yerli yeteneklerine olan güvenimi önemli ölçüde artırdı ve ulusal potansiyelimiz konusunda bende yenilenmiş bir gurur ve iyimserlik duygusu bıraktı' dedi.