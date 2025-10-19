Hikmet Saatçı, CHP Aydın İl Başkanlığına Yeniden Seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın 39. Olağan İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Hikmet Saatçı, 310 delegenin oyunu alarak yeniden İl Başkanı seçildi. Rakibi İbrahim Gürdal ise 237 oy aldı.
CHP Aydın 39. Olağan İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Hikmet Saatçı 310 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı olarak seçildi.
Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İl Kongresi bir otelde gerçekleşti. Seçimde beyaz listeyle yarışan mevcut İl Başkanı Hikmet Saatçı, 310 delegenin oyunu alarak yeniden güven tazelerken, rakibi İbrahim Gürdal ise 237 oy aldı. - AYDIN