Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Görüştü

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı makamında kabul etti ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı TBMM'deki makamında kabul etti. Yıldız, güncel konuların görüşüldüğünü belirterek, genel konuları değerlendirdiklerini ifade etti.

Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmüştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
