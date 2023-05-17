'Hiçbiri çözüm değil' diyen Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a destek açıklaması

14 Mayıs seçiminden iki gün önce Haberler.com'a konuk olan Doğu Perinçek, Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un, "Bu seçimde cumhurbaşkanı olarak kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna, "Hiçkimseyi. Çünkü hiçbiri çözüm değil. Sistemin içinde çözüm yok. ABD'nin dayattığı programlarla, Ukrayna'da Ukrayna'yı destekleyerek veya Suriye'nin kuzeyinde ABD'yle mi işbirliği yapsam, Suriye'yle İran'la mı işbirliği yapsam? Bunun ortasında bocalayarak veya ABD'nin yarattığı sıcak para ekonomisinden bir türlü kurtulamayarak Türkiye'de çözüm yok. O nedenle mevcut cumhurbaşkanı adayları çözümsüzlüğü temsil ediyor" yanıtını vermişti.

"ERDOĞAN TÜRKİYE CEPHESİNDEDİR"

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine ilişkin partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK ile işbirliği yaptığını savunan Perinçek; Erdoğan'a oy çağrısında bulunma gerekçesini de, "Erdoğan düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın emperyalist planların hedefindedir. Bu bağlamda Türkiye cephesindedir" sözleriyle açıkladı.