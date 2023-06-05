Herkes merak ediyordu! Görevi devralan Hakan Fidan'ın sesi ilk kez duyuldu

Yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan bugün görevi devraldı. Uzun yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın sesi de herkes tarafından merak ediliyordu. Bugün devir teslim töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fidan'ın sesi de ilk kez duyulmuş oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, bakanlıkta yapılan devir teslim töreniyle görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Devir teslim töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fidan'ın sesi de ilk kez duyulmuş oldu.

"ARKADAŞLIĞIMIZ OKUL SIRALARINDA BAŞLADI"

Hakan Fidan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanmam nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Çavuşoğluyla arkadaşlığımız okul sıralarında başladı. Kendisi devlet adamı ve dost olarak üstün meziyetler ortaya koydu" ifadelerine yer verdi.

"ALLAH MAHÇUP ETMESİN"

Açıklamasının devamında "Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında aranıza katılmaktan gurur duyuyorum" diyen Fidan şöyle devam etti: "Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin."