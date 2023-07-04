Her Köye Bir Ziraat Mühendisi Atanması İçin Kanun Teklifi Verildi

Yeşil Sol Parti (YSP) Ağrı Milletvekili Nejla Demir, her köye bir ziraat mühendisi atanması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Tarım sektöründe yaşanan verimlilik ve kalite sorunlarının çözülmesi, çiftçilerin refahının yükseltilmesi ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla yapılan teklif, köylerdeki çiftçilere daha iyi hizmetlerin sunulmasını ve sektöre olan ilginin artmasını hedefliyor.

Yeşil Sol Parti (YSP) Ağrı Milletvekili Nejla Demir, her köye bir ziraat mühendisi atanması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

YSP Ağrı Milletvekili Nejla Demir, her köye bir ziraat mühendisi istihdamı sağlanması amacıyla TBMM'ye kanun teklifi verdi. Demir'in kanun teklifi ile ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Tarım sektörü, ülkelerin ekonomik kalkınmasında ve gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Ülkenin tarım hacmi oldukça yüksek olmasına rağmen, üretimde verimlilik ve kalite istenilen bir düzeye henüz ulaşamamıştır. Tarım sektöründe yaşanan verimlilik ve kalite sorunları, köylerdeki çiftçilerin iş yapma kabiliyetlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin refahının yükseltilmesi için alınacak önlemlere ihtiyaç vardır. Her köye bir ziraat mühendisi istihdamı sağlanması amacıyla gerekli alt ve üst yapının oluşturulması, köylerdeki çiftçilere daha iyi tarımsal hizmetlerin sunulmasına, üretimin kalitesinin arttırılmasına ve sektöre olan ilginin yükselmesine yol açacaktır. Bu vesileyle, 'Her Köye Bir Ziraat Mühendisi Atanması' için TBMM'ye Kanun Teklifi verdik."