HEDEP'ten mikrofonunu kapalı zannedip küfür eden TBMM Başkanvekili Celal Adan'a istifa çağrısı

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın Genel Kurul'da mikrofonunu kapalı sandığı bir anda küfür etmesine ilişkin tepki gösterdi. Oluç, "Beğenmediğiniz düşüncenin sahibine hakaret etmek, küfür etmek çürümüşlüğün bir göstergesidir ve kabul edilemez bir tutumdur. Celal Adan, Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etmelidir" dedi.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın Genel Kurul'da HEDEP grubuna yönelik sözlerine tepki göstererek, "Beğenmediğiniz düşüncenin sahibine hakaret etmek, küfür etmek çürümüşlüğün bir göstergesidir ve kabul edilemez bir tutumdur." dedi.

"PARLEMENTONUN SAYGINLIĞI AÇISINDAN UTANÇ VERİCİ"

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün gece TBMM Genel Kurulunda Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasını tamamladıktan sonra yerine gittiği sırada Başkanvekili Celal Adan'ın, Sakık ve HEDEP grubuna yönelik kullandığı ifadenin çok ağır olduğunu söyledi.

"ASLA VE ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Adan'ın, mikrofonunun kapalı olduğunu zannederek zikrettiği kelimeyi tekrarlamaktan haya duyacağını ifade eden Oluç, şunları kaydetti: "Meclis Başkanvekilinin kullandığı söz parlamentonun saygınlığı açısından utanç vericidir. Arkasındaki duvarda 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' yazısı bulunan Meclis Başkanvekili'nin dili halkın iradesine yönelik açık bir hakarettir, asla ve asla kabul edilemez bir durumdur.

İSRİFA ÇAĞRISI

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın bu tavrı farklı fikirlere, düşüncelere tahammülsüzlüğün bir örneğidir. Beğenmediğiniz düşüncenin sahibine hakaret etmek, küfür etmek çürümüşlüğün bir göstergesidir ve kabul edilemez bir tutumdur. Celal Adan, Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa etmelidir. Ağza alınmayacak bir hakaretin sahibi olarak o koltukta oturmamalıdır. Sayın Meclis Başkanı'nı da bu konuda gereğini yerine getirmek üzere göreve çağırıyoruz."

NE OLDU?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına dair bir konuşma yaptı. Bu esnada MHP'li Celal Adan ile Sakık arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası başka bir vekili kürsüye çağıran Meclis Başkenvekili Celal Adan mikrofonunun açık kaldığını unutup "p...venkler" ifadesini kullandı.