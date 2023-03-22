Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'nin aday çıkarmama kararını duyan Babacan'dan dikkat çeken ifadeler: Bu görseli görmek lazım

Politika Haberleri

HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıkladı. Bu haberi katıldığı canlı yayın sırasında öğrenen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Buradaki yarış Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında olacak. Dolayısıyla ne kadar çok parti Kılıçdaroğlu'na destek verirse kazanma şansı yükselecektir. İkili bir seçim oluyor, bu görseli görmek lazım." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine haftalar kala ittifak çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, bugün seçimlere yönelik uygulayacakları stratejiyi açıkladı.

"ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ"

Seçimde ittifak olarak aday çıkarmayacaklarını duyuran HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

"KAZANMA ŞANSIMIZ YÜKSELECEKTİR"

Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği 6'lı Masa'dan ilk yorum DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan geldi. Katıldığı bir yayın sırasında sunucunun araya girmesiyle Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararını duyan Babacan, "Tabii. Ben zaten demiştim. Buradaki yarış Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında olacak. Dolayısıyla ne kadar çok parti Kılıçdaroğlu'na destek verirse kazanma şansı yükselecektir. İkili bir seçim oluyor, bu görseli görmek lazım." dedi.

Seçim Sonuçları

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Deva Partisi Ali Babacan Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (17)

Ayşegül Öztabak:

Allah ıslah etsin seni.Bakan iken yüzünden düşen bin parça idi şimdi sürekli gülüyorsun bu niyen pişkinliği

Cevap Yaz638Yayından Kaldır
Yavuz sivas:

çok tehlikelisin cok

Cevap Yaz2373Yayından Kaldır
Vahdettin Bayram:

çok nankör gördüm ama bu kadarı çok az görülür.

Cevap Yaz36123Yayından Kaldır
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title