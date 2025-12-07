Haberler

Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hükümetin doğum ve babalık izinlerine yönelik uzun süredir beklenen taslak çalışmasında sona gelindi. 2026 yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulama ile doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, özel sektörde babalık izninin ise 10 güne yükseltilmesi öngörülüyor. Bu düzenleme ile anneler, bebekleri 6 aylık olduktan sonra iş hayatına dönebilecek.

  • Doğum izni 24 haftaya çıkarılacak.
  • Özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılacak.
  • Yeni düzenlemelerin 2026 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AK Parti Meclis Grubu, uzun süredir gündemde olan doğum izni düzenlemesine ilişkin hazırlanan taslak çalışmada son rötuşları önümüzdeki hafta yapacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla hem düşen doğurganlık hızının yükseltilmesi hem de aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan taslak düzenleme, mevcut mevzuata göre annelere tanınan 16 haftalık (doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta) doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını öngörüyor. Yeni uygulamanın 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece anneler, bebekleri yaklaşık 6 aylık olduğunda iş hayatına dönebilecek.

Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

BABALIK İZNİ ÖZEL SEKTÖRDE DE ARTACAK

CNN Türk'ün haberine göre; taslakta yer alan bir diğer önemli düzenleme ise babalık izinlerine yönelik. Mevcut durumda kamu çalışanı babalar 10 gün babalık izni kullanırken, özel sektörde bu süre yalnızca 5 gün olarak uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni de kamu personelindeki gibi 10 güne çıkarılacak.

Taslağa göre 2026 yılında ücretli doğum izni süresi 24 haftaya yükseltilecek. Bu adımla hem çalışan annelerin daha uzun süre bebekleriyle vakit geçirebilmesi hem de aile yapısının güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Doğum ve babalık izinlerini kapsayan düzenlemenin önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Politika
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSimu:

kamu-özel ayrımı çok saçma..

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Kemal:

şaka mı lan? şimdi 10 gün izin yapıcam diye çocuk mu yapmalarını bekliyorlar:))

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Neslinin devamı ve ülkenin geleceği için istiyorlar.

yanıt1
yanıt6
Haber YorumlarıLegend ishere:

Heee amaç çoğalmayı üremeyi özendirmek hemii. Sen önce güven ve istikrarı kısaca Adalet ve Ekonomiyi düzeltmeye başla. Gerisi sonradan gelir. Sokakta yürüyorum suratlar asık. Yüzler gülmüyor. Büyük çoğunluk mutsuz. Robotlar gibi hayatın akışı içerisinde kaybolmuş. Sonra diyorum kendime aynı sen gibi. Bu insanlar daha iyilerini hakediyor. Siyasetçileri bindir rokete yolla Marsa orayı yönetsinler. Herkes daha mutlu yaşar.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekler acıdırl:

Bence hiç kimse çocuk yapmasın hele özel sektördesiniz hiç bulaşmasın lan biz daha yıllık iznimizi kullanamıyoruz banka promosyonunu alamıyoruz varsa yoksa bir memur tutturmuşlar memur yukarı memur aşağı memur geçinemiyorum karı koca memur alıyor 140 bin lira para asker maaşı karı koca 40.000 lira alıyor sonra bize iki üç gün izin verip çocuk yapın diyor adam dünyada yurt dışına çıkacak diye vergi veren tek milletiz HARAM OLSUN DEVLET YÖNETİMİNE

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıferhat toraman:

yıllık izin de desmeli bence

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
1.5 yıldır sürekli hıçkırıyor! Doktorlar bile çare olamadı

1.5 yıldır sürekli hıçkırıyor! Doktorlar bile çare olamadı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.