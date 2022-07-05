Hazırlık komisyonu, DBP'li Aydeniz için toplandı (2)

'YARIN KARARI VERECEĞİZ'

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan hazırlık komisyonunun başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yaptı. Özkaya, Salihe Aydeniz'in 5 dosyadan 4'ü için savunmasını yaptığını, diğer dosya için ise HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın Aydeniz adına savunma yaptığını belirtti. Özkaya, "Videoları da izledik. Birkaç fotoğraf ve şikayetlerle ilgili takipsizlik kararlarını sundular. Bunları da inceleyeceğiz. Yarın saat 11.00'de toplanacağız ve hep beraber kararı vereceğiz" dedi.

Salihe Aydeniz hakkındaki 5 dokunulmazlık dosyasında birinin savunmasını yapan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş da, "Yeni delillerimizi bugün ibraz ettik. TBMM tarihinde ilk defa müessir fiilden dolayı bir dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle karşı karşıyayız. Çok vahim bir gelişme" dedi.