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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de

İhlas Haber Ajansı - Kübra Nur Atik - Politika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

MARDİN (İHA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de

MARDİN - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ilk durağı Valilik oldu. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Nebati, şeref defterini imzaladı. Bakan Nebati, valilik ziyaretinin ardından Atatürk Kültür Merkezinde 'İş Dünyası Buluşması' programına katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mardin'de

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Politika

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Mardin, Politika, Haberler

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