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Hatay'ın Erzin ilçesinde 35 yıldır görev yapan muhtar

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Hatay'ın Erzin ilçesinde 1989 yılından bu yana girdiği tüm muhtarlık seçimlerinden galip çıkan muhtar Oktay Aldanmaz, 23 yaşında aldığı mazbatayı 35 yıldır taşıyor. İstiklal Mahallesi'nin muhtarı olan Aldanmaz, 8 dönemdir değişmeden görevini sürdürüyor ve siyasi hayatında 5 cumhurbaşkanı görmeyi başardı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 1989 yılından bu yana girdiği tüm muhtarlık seçimlerinden galip çıkan muhtar Oktay Aldanmaz, 23 yaşında aldığı mazbatayı 35 yıldır taşıyor.

Erzin ilçesi İstiklal Mahallesi'nin muhtarı 8 dönemdir değişmiyor. 58 yaşındaki muhtar Oktay Aldanmaz girdiği 8 seçimden de galip çıktı. 1989 yılında 23 yaşındayken mazbatayı alan rakipsiz muhtar, 35 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor. İlk mazbatayı aldığı 1989 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'den genç muhtar olarak plaket alan Aldanmaz, siyasi hayatında 5 cumhurbaşkanı görmeyi başardı.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Oktay Aldanmaz, 1989 yılından beridir muhtar olduğunu belirterek, "Kesintisiz muhtarlığa devam ediyorum. 8 dönemdir muhtarlık yapıyorum. 1958 yılında kurulmuş bir mahalle ben dördüncü muhtarım birinci dönem Hacı Türk, ikinci dönem İsmail Alper, üçüncü dönem Hüseyin Görür ve dördüncü de benim. 40'ıncı sene diyelim" dedi.

"1989'da Süleyman Demirel Başbakandı, Türkiye'nin en genç muhtarı olarak beni yanına çağırdı, plaket verdi"

1989 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'den genç muhtar olarak plaket aldığını dile getiren Aldanmaz, "Ben ilk muhtar olduğumda başımdan bir olay geçti, ilk muhtar olduğumda burası daha yeni ilçe olmuştu. Dörtyol'dan aldım mazbatayı hakim beyin odasının kapısını çaldım girdim, 'buyur evladım' dedi. 'Ben mazbatayı almaya geldim' dedim, 'baban neden gelmedi' dedi. Daha önce görmemiş hiç genç muhtar. Daha sonra 1989'da Süleyman Demirel Başbakandı, Türkiye'nin en genç muhtarı olarak beni yanına çağırdı, yanına gittim, plaket verdi. 'Bu yaşta siyasetle ne işin var' dedi. Siyasi hayatımda beş tane cumhurbaşkanı gördüm. Tabii mutlu oluyorum biz de genç yaşta muhtar olmanın gururuyla. Kimse de mahallede karşımıza çıkmıyor, ben 23 yaşında muhtar oldum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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