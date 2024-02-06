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Hatay'da protesto edilen Koca: Kaybettiğimiz canların ruhlarına Fatiha'lar okunmasından rahatsız olan mı var?

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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde anma etkinlikleri için ziyaret ettiği Hatay'da vatandaşların protestolarıyla karşılaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepkilere yanıt verdi. Bakan Koca, "Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır" dedi.

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar için Hatay'da; Köprübaşı mevkiinde ve Yunus Emre Parkı'nda iki ayrı anma etkinliği düzenlendi.

ANMA TÖRENİNE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Köprübaşı'ndaki anma törenine; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca katıldı.

Hatay'da protesto edilen Koca: Kaybettiğimiz canların ruhlarına Fatiha'lar okunmasından rahatsız olan mı var?

FAHRETTİN KOCA PROTESTOLARA MARUZ KALDI

Tören sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte protestolara maruz kalan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepkilere sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"FATİHA'LARDAN RAHATSIZ OLAN MI VAR?"

Bakan Koca, "Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil" ifadelerini kullandı.

Hatay'da protesto edilen Koca: Kaybettiğimiz canların ruhlarına Fatiha'lar okunmasından rahatsız olan mı var?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

6 Şubat Depremi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Hatay Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (4)

haksız mıyım:

hataylı olarak hakkım helaldir. sağlık bakanı hükümetin en dürüst en çalışkan bakanlarındandır.

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Musti40 :

Başkanım Akpnin değilde CHPnin vekili olsaydın, el üstünde tutulurdun! Senin sadece işini yaptığını bilen biliyor, sen yoluna kendini bozmadan devam et! Allah yardımcın olsun

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Alperen:

Fatihadan İslamdan ve müslümandan rahatsız olanlar defolur gider.

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

HATAYI MARASI ADIYAMANI unutmayanlar gönlü orada olanlar, şimdi oralarda KONUTLAR HASTAHANELER OKULLAR YAPIYOR, buraları unutanlar ise buralar üzerinden ucuz siyaset yapıp menfaat sağlamaya çalışıyor, YAZIKLAR OLSUN HEPİNİZE

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1
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