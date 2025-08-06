Hasan Turan'dan İsrail'in Gazze Planına Sert Tepki

TBMM İdare Amiri ve Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "Siyonistlere anladıkları dilden cevap verilmedikçe anlaşılan bu vahşet durmayacak" dedi.

TBMM İdare Amiri ve Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İsrail'in Gazze'yi ilhak etme planına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Turan, İsrail'in pervasızca soykırıma devam ettiğini belirterek, "İnsanlık düşmanı canilerin günlerdir kadın-çocuk demeden işlediği cinayetlerin son bulması için dünya daha neyi bekliyor? Bu acımasız, merhametsiz saldırılar ve çağın gördüğü en büyük soykırım karşısında uluslararası toplumun sessizliğini ve kayıtsızlığını asla unutmayacağız. Zannediyorlar ki bir ülke topla tüfekle yerle bir edilince mesele kapanır. Zannediyorlar ki, çocukları öldürünce, halk açlığa mahkum edilince diz çöker. Savaş yenilince değil, vazgeçince kaybedilir. Çocukların açlıktan hayatını kaybettiği bir dünyada adalet, özgürlük, insan hakları konuşmak anlamsızdır. Siyonistlere anladıkları dilden cevap verilmedikçe anlaşılan bu vahşet durmayacak" ifadelerine yer verdi.

Turan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu artık bir işgal değil, küresel aklın göz göre göre yürüttüğü bir tasfiye planıdır. Siyonist işgalci İsrail; Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Kudüs'ü değil, insanlığın vicdanını ilhak etmek istiyor. ve dünya, bir kez daha celladın propaganda diline mazlumun hayalini rehin veriyor. Fransa'sı, İngiltere'si, Kanada'sı sözde Filistin'i tanıyor; özde Filistin'i topraksız bırakmanın altyapısını kuruyor. 'Devlet' adı veriliyor ama toprak yok. 'Barış' deniyor ama halk açlıktan ölüyor. 'Çözüm' deniyor ama direnişin beli kırılmak isteniyor. Bu bir tuzaktır. Filistin'i tanıyor gibi yaparak, Filistinlileri tarihten silmenin diplomatik ön hazırlığı yapılmaktadır. İsrail'in gözü dönmüş efendileri artık açıkça konuşuyor: 'Batı Şeria'yı ilhak edeceğiz. Gazze'yi Riviera yapacağız. Direnişi yok edeceğiz.' ve Trump gibileri çoktan sıraya girmiş bekliyor bu talanı 'egemenlik' diye tanımak için. Ama unuttukları bir şey var. Filistin ne masa başında doğdu ne de imzayla teslim olur. Gazze'nin yerle bir edilen sokaklarından yükselen irade, bu çağın en büyük hakikatidir. Toprak, tankla alınmaz. Halk, aç bırakılarak yenilmez. İnanç, bombayla gömülmez. Zannediyorlar ki güçlü silahlarla şehirleri yerle bir edince mesele kapanır. Zannediyorlar ki çocukları öldürünce, halkı açlığa mahkum edince bu halk diz çöker. Ama asıl yanıldıkları yer şurası; savaş yenilince değil, vazgeçince kaybedilir. ve biz vazgeçmiyoruz" - ANKARA