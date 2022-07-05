Hangi parti yüzde kaç oy alıyor? İşte mayıs ayında yayınlanan 15 seçim anketinin ortalaması - Haberler

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Hangi parti yüzde kaç oy alıyor? İşte mayıs ayında yayınlanan 15 seçim anketinin ortalaması

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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2023'te yapılması planlanan seçimlerle ilgili anket şirketleri de çalışmalarına son sürat devam ediyor. Mayıs ayında yapılan 15 genel seçim anketinden çıkan ortalama ise bir hayli ilginç. Yapılan anketlerin ortalamasına göre; AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4 olurken, CHP'nin oy oranı yüzde 26.3 olarak belirlendi.

Türkiye 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kilitlendi. Partiler seçim çalışmalarına şimdiden başlarken ortaya nasıl bir tablonun çıkacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Vatandaşın bu merakını gidermek isteyen anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

AK PARTİ YÜZDE 30 BANDINDA

Son olarak mayıs ayı içerisinde 15 araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırmanın ortalaması alındı. Buna göre sıralamanın en üstünde bulunan AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4 oldu.

İYİ PARTİ YÜZDE 15'E YÜKSELDİ

İkinci sırada yer alan CHP'nin oy oranı yüzde 26.3 iken üçüncü sıradaki İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15.6 olarak belirlendi. Listenin dördüncü sırasında kendine yer bulan HDP'nin oy oranı yüzde 10.3, beşinci sıradaki MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.2 çıktı.

İşte 15 şirketin yaptığı araştırmadan çıkan sonuç;

Hangi parti yüzde kaç oy alıyor? İşte mayıs ayında yayınlanan 15 seçim anketinin ortalaması

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Geliyoooor gelmekte olan :) Bide şu mehepe'nin oy oranını şişirmeyin yüzde 4 alamazlar.

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